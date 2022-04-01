Daha önce afla serbest bırakılan 3 kişinin katili firari zanlı Diyarbakır'da yakalandı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da TEM şube ekiplerinin kimlik uygulamasında daha önce iki kişiyi öldürüp af ile serbest kalan, 2009 yılında ise kayınvalidesini öldürüp 13 yıldır cinayetten firari olan zanlı, sahte kimlik ile yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir uygulamada durdurulan bir şahsın kullandığı kimlikten şüphe duyulması üzerine yapılan titiz çalışmada şüphelinin 1990'lı yıllarda sevgilisini ve sevgilinin babasını İzmir otogarında bıçaklayarak öldürdüğü, 5 yıl cezaevinde yattığı sonra af ile serbest kaldığı, 2002 yılında evlendiği, 2009 yılında Ankara'da eşini kesici aletle yaraladığı ve kayınvalidesini kesici aletle öldürerek "Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme Suçundan" 13 yıldır firari olan H.H.A. olduğunu tespit ettiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğünün soruşturmayı daha detaylandırması neticesinde şüphelinin 4 ayrı suçtan da arandığı, bu suçlardan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı kaydedildi. Yakalanan şüphelinin tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'ne teslim edildiği bildirildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa