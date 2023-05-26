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Dağlık arazide kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Dağlık arazide kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Amasya'nın Suluova ilçesinde dağlık arazide kaçak kazı yapmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde dağlık arazide kaçak kazı yapmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde bir alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisi alındı. Fiziki takip sonucu G.T, V. B ve T.Y isimli şüpheliler Suluova Devret mevkiinde izinsiz olarak kaçak kazı yaptıkları sırada suç unsurlarıyla beraber yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazma, çapa, kürek ve 2 dedektöre el konuldu. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Suluova Amasya 3. Sayfa Haberler

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