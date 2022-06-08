Dağıtıma çıkan kargo aracı kaza yaptı, kargolar yola savruldu - Haberler

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Dağıtıma çıkan kargo aracı kaza yaptı, kargolar yola savruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dağıtıma çıkan kargo aracı kaza yaptı, kargolar yola savruldu

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı önce yol kenarındaki mantar bariyerlere çarpıp, takla attı.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı önce yol kenarındaki mantar bariyerlere çarpıp, takla attı. Kaza da bir kişi yaralanırken, kargolar yola savruldu.

Kaza, bugün saat 12.15 sıralarında Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 HY 3958 plakalı kargo aracı ile dağıtıma çıkan kargo çalışanı cadde üzerinde bulunan bir ara sokağa ters yönden girdi. Ters yönde ilerlemeye çalışan şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırım kenarındaki mantar bariyere çarptı daha sonra takla attı. Kaza sonrasında kargo çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kargolar yola savruldu. Savrulan kargolar diğer çalışanlar tarafından yoldan toplandı polis kaza ile ilgili çalışma yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hadımköy 3. Sayfa Haberler

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