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Dağ başında ilginç kazada yanan araç küle döndü

Dağ başında ilginç kazada yanan araç küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yolunda kamyonet ile hafif ticari aracın kaza yapmasının ardından hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yolunda kamyonet ile hafif ticari aracın kaza yapmasının ardından hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Manavgat'a 8-9 kilometre mesafede dağlık alanda meydana gelen kazayı görenler, dağın başındaki kazaya akıl erdiremediler.

Kaza, Kalemler Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda araç yangını ihbarı üzerine olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, uzun süren arama sonucunda Manavgat'a 8-9 kilometre mesafede Kalemler Orman Yolu olarak bilinen bölgede tamamen yanmış bir araçla karşılaştı. İtfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaptı.

Diğer taraftan Ergin Dağlı'nın kullandığı 06 CZL 547 plakalı hafif ticari aracın orman yolunda karşısından gelen Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 02 FK 261 plakalı odun yüklü kamyonetle çarpıştıktan sonra şase yaparak yanmış olabileceği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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