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DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı

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Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığınca DAEŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlayan 5 şüpheliye yönelik Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler D.A., M.U., T.A., M.G., M.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda dijital ve örgütsel materyale de el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 4 zanlı "terör örgütünün finansmanı" ve "Örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında şüphelilerin yakınlarının tepki göstererek gözyaşı döktüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Zonguldak Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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