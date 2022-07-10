Son dakika haber: D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir otomobilin kaza yapan araçlara çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir otomobilin kaza yapan araçlara çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Serhat K. idaresindeki 81 DN 337 plakalı otomobil, kazadan dolayı beklemekte olan 48 J0 326 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 48 J0 326 plakalı otomobil de yanında duran 34 UR 3713 plakalı araca çarptı. Kazada Yıldız C., Celal T. ve Sultan T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title