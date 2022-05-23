D100'deki kazada tır şoförü camdan atladı - Haberler

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D100'deki kazada tır şoförü camdan atladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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D100'deki kazada tır şoförü camdan atladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çorum kavşağı rampasında meydana gelen kazada gidiş istikametinin tersine dönen tırın şoförü, kaza sonrası camdan atladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çorum kavşağı rampasında meydana gelen kazada gidiş istikametinin tersine dönen tırın şoförü, kaza sonrası camdan atladı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çorum istikametine gitmekte olan 25 RA 630 plakalı tır, yolun yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak rampa aşağı inerken bir anda rampa yukarı dönerek kaza yaptı. Meydana gelen kazada tır şoförü iddialara göre camdan atlayarak hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, İstanbul, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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