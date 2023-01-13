D100'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan Satılmış Çolak idaresindeki 37 RD 558 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 59 TJ 707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Satılmış Çolak yaralandı. 59 TJ 707 plakalı araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kazada yaralanan yaralılardan Satılmış Çolak'ın 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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