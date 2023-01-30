D100'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu makaslayarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu makaslayarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Samsun 3. Sayfa Haberler

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