D-655 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı

D-655 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı
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D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada bir cip, karşı şeride geçerek başka bir cipe çarptı. Olayda 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

655 Karayolu'nda meydana gelen kazada cip karşı şeride geçerek başka bir cipe çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza 23.30 sıralarında D-655 Karayolu Yığılca ışıklı kavşaklar mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan E. U. idaresindeki 81 AFB 991 plakalı Hyundai marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek, Akçakoca istikametine gitmekte olan S. C. idaresindeki 06 EVF 276 plakalı Opel marka cipe çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüler ile birlikte Hyundai marka araçta bulunan E.C. ve B.C. ile Opel marka araçta bulunan M.E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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