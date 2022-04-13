SAKARYA (İHA) - D-650'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Mesut D. idaresindeki 06 GS 761 plakalı Hyundai marka otomobil ile D-650 Karayolu'na çıkmakta olan Recep I. idaresindeki 34 YZC 57 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobillerde bulunan Şeyma D., Emine I. ile çocuk olduğu öğrenilen Ela I. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kazaya tanıklık eden Osman Suiçmez isimli vatandaş, "Gri renkli araba önümüzdeydi. Adapazarı'ndan dönecekti. O arada bir çalışma vardı galiba. Bu tarafı kapatmışlar. Karasu çıkışına yönlendirmişler araçları. Dolayısıyla arabalar oraya girmeyince bu arkadaşta büyük ihtimalle ikilemde kaldı; biraz tedirgin oldu çıkayım mı, çıkmayayım mı, diye. Adapazarı'ndan gelen bordo araç da geldi. Diğer araca arka tarafından vurdu. Allah'tan can kaybı yok" ifadelerine yer verdi.