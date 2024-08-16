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D-140'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ile traktör çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada traktör fındıklık alana uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

D-140'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 kara yolu Samanpazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen traktör ile 54 AS 800 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör fındıklık alana uçtu. Meydana gelen kazada G.K. ile İ.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya 3-sayfa Akyazı Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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