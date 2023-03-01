Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-140'da otomobil ile patpat çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

D-140'da otomobil ile patpat çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 karayolu Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 AC 474 plakalı otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title