100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı100 karayolunda makas attığı iddia edilen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL D-100 karayolunda makas attığı iddia edilen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-100 karayolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. İddiaya gören makas atan sürücünün neden olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.