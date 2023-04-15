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D-100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı100 karayolunda makas attığı iddia edilen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL D-100 karayolunda makas attığı iddia edilen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-100 karayolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. İddiaya gören makas atan sürücünün neden olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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