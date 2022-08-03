D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı

D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı

Tekirdağ'da D-100 karayolunda çıkan anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da D-100 karayolunda çıkan anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ve polis TOMA'sı tarafından yapılan müdahale ile söndürülürken yol güvenliği sağlandı.

Silahtarağa Mahallesi Mühendislik Fakültesi çevre yolu mevkiinde, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevre yolu kenarına yayılan yangın, D-100 karayolunu kullanan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yangın bir taraftan itfaiye ekipleri, diğer taraftan polisin TOMA'sı ile kontrol altına alındı. Çorlu Emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi, yaklaşık 20 dakika yolu trafiğe kapatarak yol güvenliğini sağladı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye yetkilileri, vatandaşları hava sıcaklıklarının da artmasıyla yaşanabilecek yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Genellikle sigara izmariti ve cam kırıklarının yangınlara neden olduğu vurgulandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title