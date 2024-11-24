D-100 Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Karadeniz'deki illeri İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında etkili olmaya devam ediyor. Karabük-Gerede karayolu, iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle 7 saat ulaşıma kapanmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda karayollarının da çalışmalarıyla yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu bölgede buz tutan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor. Trafik polisleri de bölgede devriye atarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK