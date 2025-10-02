Haberler

D-100 Karayolu'nda Feci Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı

Kaza, D-100 karayolu Aşağıdereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 24 ABC 653 plakalı Peugeot marka otomobile kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkasından gelen R.G. yönetimindeki kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil karşı şeride geçerek bu kez kırmızı ışıkta bekleyen 81 ACS 161 plakalı tırın çekicisine çarptı. Adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen otomobilde sadece şoför mahalli sağlam kaldı. Şans eseri hayatta kalan yaralı sürücü M.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yürüyerek ambulansa gitti. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

