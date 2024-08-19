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D-100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü ile yaralananların kimlikleri belli oldu

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D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü ve yaralananların kimlikleri açıklandı. Kazada 7 araç karıştı.

100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü ile yaralananların kimlikleri belli oldu.

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Alının bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine giden Faik Mintaş idaresindeki 41 ABU 004 plakalı çekici, 5 araca ve ardından başka bir tıra çarparak yanmaya başladı. Kazada tır sürücüsü Faik Mintaş (44) hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan K.A. (58), A.F.G. (14), M.A. (60), R.A. (51), M.A. (72), A.G. (29) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılacak.

D-100 Karayolu İstanbul istikametine trafik Ankara istikameti üzerinden tek şeritten veriliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu 3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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