Aracına çarpan 3 kişiyi kendinden geçmiş halde gördü, o anları kayda aldı

D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan hafif ticari araca, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracından inerek otomobile doğru yöneldi. Otomobilin kapısını açan sürücü, araçta bulunan sürücü dahil toplam 3 kişinin kendinden geçmiş halde olduğunu gördü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım üzerine harekete geçen ekipler, araç sürücüsü Z.A. (32) ile yolcu olarak bulunan V.B. (25) ve H.B. (29) isimli şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA