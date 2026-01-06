Haberler

Aracına çarpan 3 kişiyi kendinden geçmiş halde gördü, o anları kayda aldı

Güncelleme:
Sakarya'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, araçta bulunan üç kişinin kendinden geçmiş olduğunu fark etti. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin hafif ticari araca çarpmasının ardından akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Kazadan sonra çarpan otomobile yönelen sürücü, araçtaki kişilerin kendinden geçmiş halde olduğunu fark ederek o anları kayda aldı.

D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan hafif ticari araca, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracından inerek otomobile doğru yöneldi. Otomobilin kapısını açan sürücü, araçta bulunan sürücü dahil toplam 3 kişinin kendinden geçmiş halde olduğunu gördü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım üzerine harekete geçen ekipler, araç sürücüsü Z.A. (32) ile yolcu olarak bulunan V.B. (25) ve H.B. (29) isimli şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

