Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki yol yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır"

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölümünün yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Sürücülere alternatif güzergahlar belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki yolun yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
