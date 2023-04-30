D-100'de yoğun trafik
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
D-100 Karayolu Ankara istikameti Derince geçişinde meydana gelen trafik kazası adeta trafiği felç etti. İki otomobil, bir hafif ticari aracın karıştığı kazada otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa