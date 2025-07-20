D-100'de Tır Devrildi: Sürücü Hızlıydım Dedi

D-100'de Tır Devrildi: Sürücü Hızlıydım Dedi
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D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, saman yüklü tır devrildi. Sürücü, kaza sonrası mazot hortumlarını kontrol etti ve 'hızlıydım' itirafında bulundu. Yaralanan olmadı, yol trafiğe kapandı.

100 kara yolu Kervan Kavşağı mevkisinde saman yüklü tır aracı devrildi. Kaza sonrası tırdan çıkan sürücü önce mazot hortumlarını kontrol etti, ardından ise 'hızlıydım' dedi.

Kaza sabah saatlerinde D-100 kara yolu Kervan kavşağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kadir K. idaresindeki 37 SA 528 plakalı DAF marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırdan çıkmaya çalışan sürücü ilk olarak mazot deposunun yanında bulunan mazot hortumlarını kontrol etti.

Sürücü Kadir K., kaza nedenine 'hızlıydım' dedi. Kazada yaralanan olmazken, D-100 kara yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Tır yapılacak kurtarma çalışmasının ardından kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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