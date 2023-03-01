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D-100'de ters yönde ilerledi, ölüme davetiye çıkardı

3. Sayfa Haberleri

D-100'de ters yönde ilerledi, ölüme davetiye çıkardı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkardı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkardı.

D-100 karayolunun Akyazı kesimi Kızılcıkorman mevkiinde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, ters yöne girerek emniyet şeridinden ilerlemeye başladı. Ters yönde hız yapan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkardı. Daha sonrasında bölgede bulunan bir mahalleye giren otomobil, gözden kaybolurken o anlar başka bir araçta bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün ters yönde hızlı bir şekilde ilerlemesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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