D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolu üzerinde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Hendek ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek istikametinde ilerlemekte olan Köksal O. idaresindeki 54 E 7921 plakalı BMW marka otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil, OSB tabelasına çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Köksal O. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nagihan O. sıkıştıkları yerden çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA