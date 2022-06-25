D-100'de korku dolu anlar: Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü - Haberler

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D-100'de korku dolu anlar: Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- D-100'de korku dolu anlar: Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü Sakarya D-100 karayolunda işçi servisi alev topuna döndü.

- D-100'de korku dolu anlar: Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya D-100 karayolunda işçi servisi alev topuna döndü. Yangın sebebi ile bölgede kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Şoförün yangını fark ederek aracın emniyet şeridine çekmesi ise büyük bir faciayı önledi.

Yangın, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden servis şoförü ise aracı hemen emniyet şeridine çekti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsü saran alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sebebi ile Adapazarı istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Öte yandan, minibüsün alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Maddi hasarın meydana geldiği konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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