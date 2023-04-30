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D-100'de kaza sonrası yoğun trafik oluştu

3. Sayfa Haberleri

100'de kaza sonrası yoğun trafik oluştu Kocaeli'nin Derince ilçesinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100'de kaza sonrası yoğun trafik oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Derince geçişinde meydana gelen trafik kazası adeta trafiği felç etti. İki otomobil, bir hafif ticari aracın karıştığı kazada otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kocaeli Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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