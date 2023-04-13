D-100'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun Pekşenler mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametinde seyir halinde olan O.D. idaresindeki otomobil ile dönüş yapan N.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada N.K. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin incelme başlatıldı. - SAKARYA