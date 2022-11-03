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D-100'de feci kaza: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

D-100'de feci kaza: 2 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Feci kazada kadın olay yerinde, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Büyükdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi Görüm (46) idaresindeki yabancı plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nazlı'ya (62) çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve kadın yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kadının hayatını kaybettiğini belirledi, motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu İstanbul Sakarya 3. Sayfa Haberler

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