D-100'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde seyir halinde olan S.S. idaresindeki 54 KD 090 plakalı kamyonetin yol üzerinde yakıtı bitti. Aynı istikametten gelen O.U. idaresindeki 54 KT 987 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, yakıtının bitmesi neticesinde yolun sağ şeridinde durmak zorunda kalan kamyoneti sollamaya çıktı. Bu esnada kamyonun arkasından gelen A.Ü. idaresindeki 54 D 2364 plakalı otomobilin sürücüsü ise kamyona çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.Ü. ve eşi S.Ü. çevredeki vatandaşların yardımı ile bulundukları yerden çıkartıldı. Kazada hafif yaralanan S.Ü., bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebi ile kapanan trafik akışı, polis ekiplerince bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan çekilmesi ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA