D-100'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yarandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yarandı. Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 AAF 374 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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