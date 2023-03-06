Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

D-100'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Kara Yolu'nda bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Kara Yolu'nda bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Barış Mahallesi, D-100 Kara Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki 55 GS 505 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte bariyere çarptı. Kazanın şiddeti ile sürücü, hafif ticari aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı şahsı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Tragger Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title