D-100'de 3 otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri 100'de 3 otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. D-100'de 3 otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden 34 HL 4952 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü ise aracın hızını düşürdü. Bu sırada arkadan hızla gelen 41 AJV 145 plakalı Fiat marka otomobil, önündeki araçları fark etmeyerek, BMW marka otomobile çarptı. Meydana gelen kazada Fiat marka otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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