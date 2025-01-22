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Cüzdanını Düşüren Kadın, Gençlerden Emanet Parayı İstedi

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Hatay'da bir kadın alışveriş yaparken cüzdanını düşürdü. 3 genç cüzdanı alarak uzaklaşırken, kadın emanet paranın geri getirilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Hatay'da bir kadın, çarşıda çantasından su şişesini alırken içinde 200 sterlin ve yaklaşık 5 bin TL olan cüzdanını düşürdü. 3 gencin yerde buldukları cüzdanı alıp uzaklaştığı anlar kameraya yansırken, kadın gençlere cüzdandaki emanet paranın geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde alışveriş için çarşıya giden Hatice Yeter, çarşıda alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken su içmek istedi. Su şişesini alırken cüzdanı yere düşen Yeter, fark etmeyerek yoluna devam etti. Cüzdanının olmadığını görünce büyük şok yaşayan Yeter, su şişesini düşürdüğü yere giderek yerlere baktıktan sonra dükkanlara sordu ama bulamadı. Dükkanlardaki kamera görüntülerini izleyen Yeter, cüzdanını yere düşürdükten sonra karşıdan gelen 3 gencin cüzdanı yerden alıp uzaklaştığını gördü. Yeter, karakola giderek 3 genç hakkında şikayette bulundu.

"Cüzdanımı alan gençler sevinirken ben burada üzülüyorum"

Cüzdanı alan gençlerin sevindiğini ama kendisinin üzüldüğünü ifade eden Hatice Yeter, "Yürüyüş için çarşıya gittim. Eve dönerken susadığım için çantamdan su çıkarttım. Su şişesi elimden düştüğünde geri aldıktan sonra çantayı geri örtmedim. Suyu koymak için çantayı kaldırdığım sırada cüzdan düşmüş ama görmedim. Yoluma devam ederken tekrar su içmek çantaya bakınca cüzdanım yoktu. Hemen aklıma geldi ve geriye döndüm. Dükkanlara sordum ve sonra kameralara baktım. Kameralara baktığımda ben gelirken tam kuyumcunun karşısında çantamdan cüzdanım düşmüş ve yürüyüp gitmişim. Görüntülerde 3 gencin geldiğini hiç fark etmedim ama gençler cüzdanı aldıklarında seviniyorlar. Ben üzülürken onlar orada sevinmişler. Karakola gittik ve şikayette bulunduk" dedi.

"Benim para giderse gitsin ama emanet parayı getirsinler"

Yolda düşürdüğü cüzdanında 200 sterlin ve 5 bin TL olduğunu ifade eden Yeter, "Çarşıda benim işim vardı. Arkadaşım 200 sterlini bozdurmak için bana verdi. Ben de elimden geldiğince rahatsız olan arkadaşıma yardım ediyorum. O gün de kırmadım, parayı alıp gittim. Emanet para olduğu için beni çok üzdü. Cüzdanda 200 sterlin ve yaklaşık 5 bin TL para vardı. Yabancı para benim değildi, nakit olan benimdi. Yabancı para emanetti ve onun için üzülüyorum. Başka bir şeyim yok. Benimki giderse gitsin artık ama emanet parayı getirsinler. Gençler kendi gönlünüzle getirin. Ben şikayetçi olmayacağım. Benden özür dileyin ve şikayetimi geri alacağım. Lütfen rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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