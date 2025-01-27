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Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı
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Antalya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamacada durdurulan araçtan çuvalda 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamacada durdurulan araçtan çuvalda 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kazada yaralanan sürücünün annesi oğlunun öldüğünü zannederek sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Teomapaşa Mahallesi'nde devriye gezen Motorize Yunus Timleri plakasız bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçan aracı yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sonrası plakasız araç Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi kesişiminde Sadi A.'nın kullandığı 07 AUD 789 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da savrulurken isminin Barış Y. olduğu öğrenilen sürücü genç yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Barış Y.'nin annesi oğlunu araç içerisinde yatarken görünce hayatını kaybettiğini düşünerek sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadın yakınları tarafından oğlunun yaşadığı söylenerek sakinleştirilirken araç içerisindeki Barış Y. ise bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerce araç içerisinde yapılan aramada çuval içerisinde 17 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yapılan inceleme sonrası ruhsatsız silahlar emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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