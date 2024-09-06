Çuval çuval kaçak tütün ve bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çuval çuval kaçak tütün ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda arama yapan polis ekipleri, çuvallar içine konulmuş 2 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gebze'de yürütülen operasyonda ise 1 milyon 300 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmit ve Gebze'de çalışma yürüttü. İzmit'te durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, kasada çuvallara konulmuş 2 ton 350 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Olaya ilişkin bir şahıs gözaltına alındı.

Aynı gün Gebze'de ise iş yeri, ev ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda 1 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.