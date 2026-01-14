Haberler

Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakimi vuran savcı adliyeye getirildi

Güncelleme:
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakimi kasığından vurarak yaraladı. Olay sonrası savcı gözaltına alındı ve ifadesi alındı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün hakim A.K.'yi kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün saat 13.00 sıralarında cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi A.K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaraladı. Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi. Mağdur hakim A.K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalandı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi. Savcı Kılıçarslan işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. - İSTANBUL

