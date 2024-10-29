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Cumhuriyet Kutlamalarında Motosikletli Polis Kazası: İki Polis Yaralandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, güvenlik önlemi alan iki polise motosikletli bir polis çarparak hafif yaralanmalarına neden oldu.

Cumhuriyet kutlamalarında kaza: Gösteri yapan motosikletli polis, 2 polise çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı. Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izlerken, hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Cumhuriyet Kutlamalarında Motosikletli Polis Kazası: İki Polis Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

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