Cumhuriyet Bayramı Mudanya'da Coşkuyla Kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı, deniz korteji ve büyük bir coşku ile kutladı. Tekneler Türk bayraklarıyla donatılarak sahilde görsel bir şölen oluşturdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Cumhuriyet'in 102'nci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde yüzlerce tekne, Türk bayraklarıyla donatılarak denize açıldı. Bayraklarla süslenen teknelerin korteji, Mudanya sahilinde görsel bir şölen oluşturdu. O anlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen deniz kortejine, yelkenlilerden balıkçı teknelerine kadar çok sayıda deniz aracı katıldı. Teknelere asılan kırmızı-beyaz bayraklar, Mudanya Körfezi'ni süsledi. Vatandaşlar, sahil boyunca toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla korteje alkışlarla eşlik etti

O anlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


