Cumhurbaşkanına hakaret eden kadını kayda aldı, söylediklerine kayıtsız kalamadı "Sanane, yaşama o zaman burada git. Defol git.

Cumhurbaşkanına hakaret eden kadını kayda aldı, söylediklerine kayıtsız kalamadı

"Sanane, yaşama o zaman burada git. Defol git. Sen kimsin Türkiye'deki insanlara küfür ediyorsun"

"Toprağa bak, Türkiye Cumhuriyeti burası"

Hollanda doğumlu kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Hakaret eden kadına, iki kadın da sert şekilde tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadelerde bulunan kadının hakaretlerini cep telefonuyla kaydeden ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın söylenenlere tepkisiz kalmadı. N.D. isimli kadına "Deli misin raporun var mı?" diye soran kadın, N.D.'nin hakaretlerine devam etmesi üzerine "Yaşama o zaman burada git. Defol git. Sen kimsin Türkiye'deki insanlara küfür ediyorsun. Aç köpekler ondan Türkiye'den gidemiyorsunuz değil mi?, Toprağa bak, Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.D.'nin tutuklandığı bildirildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir kafede çekilen görüntülerde, Hollanda doğumlu olduğu iddia edilen 42 yaşındaki N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına kayda alındı. N.D.'nin hakaret içerikli söylemlerine iki kadının da tepki gösterdiği anlar görüntülerde yer aldı. İki kadın, "Sen deli misin, rapor var mı? Sanane, yaşama o zaman burada git. Defol git. Sen kimsin Türkiye'deki insanlara küfür ediyorsun. Aç köpekler ondan Türkiye'den gidemiyorsunuz değil mi?, Toprağa bak, Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle N.D.'ye tepki gösterdi.

N.D.'nin görüntülerinin emniyete bildirilmesinin ardından gözaltına alınan kadın sevk edildiği adliyede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandığı bildirildi.