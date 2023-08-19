Cumhurbaşkanına hakaret eden kadını cep telefonuyla çekip, söylediklerine kayıtsız kalmadı

Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan kadını cep telefonuyla kayda alan kadın, tepki gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan kadının tutuklandığı bildirildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir kafede Hollanda doğumlu olduğu iddia edilen 42 yaşındaki N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeleri cep telefonu kamerasına yansıdı. N.D'nin hakaret içerikli sözlerine iki kadının da tepki gösterdiği anlar görüntülerde yer aldı. İki kadın, "Sen deli misin rapor var mı? Sanane, yaşama o zaman burada, git. Defol git. Sen kimsin Türkiye'deki insanlara küfür ediyorsun. Aç köpekler, ondan Türkiye'den gidemiyorsunuz değil mi? Toprağa bak, Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle N.D'ye tepki gösterdi. Görüntülerin emniyete bildirilmesinin ardından gözaltına alınan N.D.'nin sevk edildiği adliyede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandığı bildirildi. - ANTALYA