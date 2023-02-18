Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: "Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141'i ailelerine teslim edildi. 3. Sayfa Haberleri Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: "Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141'i ailelerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: "Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141'i ailelerine teslim edildi." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa fuat oktay Siyaset 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: 'Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141'i ailelerine teslim edildi. - Haberler

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