Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: "Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141'i ailelerine teslim edildi.
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Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: "Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141'i ailelerine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: "Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141'i ailelerine teslim edildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa