Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son durumu açıkladı: "17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin, "17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 72 bin 879" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından AFAD Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamalarda bulundu. 17 bin 674 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Oktay, "Sahada olduğu gibi burada da çalışmalar devam ediyor. Son 24 saatte bizim yüreklerimizi ısıtan bir gelişme enkazlardan sağ kurtarılan 121 vatandaşımızın olmasıdır. 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. Bu kurtarma haberleri sahada çalışan ekiplerimizin umutlarını sağ tuttuğunun bir göstergesidir. Her birinin ayrı hikayesi var. 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşında bir kızımız vardı adı Hazal ve annesi Betül 'Su ister misin diye sorduklarında' henüz muayene olmadım diyordu. 29 bin 622 arama kurtarma ekibimiz şu anda sahada. Şimdi köylere de yoğunlaşmış durumdayız. 6 bin 479 kişi diğer ülkelerden gelen ekipler. 75 ülkeden gelen ekipler. Bizi üzen haberlerde var. Yaralı sayısı 72 bin 879 kişi. Toplam sahada çalışan personel sayısı 120 bin 344" diye konuştu.

"Bugün köylere yoğunlaşmış durumdayız"

Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa'da arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Oktay, "Köylere bugün yoğunlaşmış durumdayız. Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır. Dolayısıyla elimizdeki imkanları diğer illere yoğunlaştırıyoruz. İş makineleri önemli. An itibari ile 12 bin 241 aracımız sahada. Türkiye'deki araç takip sistemine kayıtlı araçların 3'te biri afet bölgesinde. Vinç sayısı ise 933. 81 uçak ve 79 helikopterle havadan operasyonlarımız devam ediyor. Lojistik destek ve sahaya ulaşma anlamında bize çok büyük bir hız kazandırıyor. Yapılan sorti sayısı ise 2 bin 293. 22 araçla gemilerle denizden de çalışıyoruz. Ayrıca Türk Hava Yollarımız var. Bugüne kadar 177 sefer yapıldı. 82 bin vatandaşı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Aynı zamanda 46 kargo sevkiyatı yaparak 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır. Beslenme konusunda bugün 1 milyon 300 bin kapasiteye ulaştık ve arttırmak istiyoruz. Barınma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler boyutundaki sayı 461 bine ulaşmış durumda. Tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Yaklaşık 40 bin civarında kişiyi tahliye ettik" ifadelerini kullandı.

"Hasar tespit çalışmalarımız başlamış durumda"

Bundan sonra çalışmaların çok daha artarak devam edeceğini aktaran Oktay, "Hasar tespit çalışmalarımız başlamış durumda Yıkılan binaların sayısı ağır, orta ve az hasarlı veya hasarsız binalar şeklinde olacak. 750 800 ekip sahada faaliyet göstermektedir. Bir sonraki aşama için bunlar önemli. Afetzedelerimizin tekrar depreme dayanıklı şekilde güvenli kalıcı konutlarda kalması için çalışmaları başlatacağız. Tüm il ve ilçelerimizde her alanda ihtiyaçlarımızın giderilmesi çok yoğun şekilde dışarıdan da destek vererek çalışıyoruz. Aynı zamanda adli sürecin de içine dahil olduğu defin işlemlerini il, ilçe ve köylerimiz de gerçekleştiriyoruz. Defnettiğimiz her bir vatandaşımızın kayıtlarının tutulması son derece kritik" değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'daki havaalanının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren Oktay, "Ulaştırma alanında bir sorunumuz yok. Elektrik ve doğalgazı kontrollü bir şekilde veriyoruz. Ana iletim hatlarında sorunlar tamamlanmıştır. Akaryakıtı yoğun bir şekilde veriyoruz. Psikososyal hizmetlerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde veriliyor. Hatay'daki havalimanı tamamlanmak üzere. Okullar ise Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği gibi 1 hafta daha uzatıldı" dedi. - ANKARA