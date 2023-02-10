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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma...

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz."

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kahramanmaraş fuat oktay 3. Sayfa Güncel Haberler

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