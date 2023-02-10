Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz."
Kaynak: AA / 3. Sayfa