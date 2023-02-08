Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin... 3. Sayfa Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa fuat oktay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin... - Haberler

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