Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa