Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türkiye istikrarı ve güvenini devam ettiriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen istikrar ve güvenini devam ettirdiğini söyledi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda ana kademe milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem il başkanları, önceki dönem ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve önceki dönem ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

"Türkiye dimdik ayakta"

Partililerle buluşma programında depremlerin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çalışmaları incelediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'in özel, girişimci, cazibe merkezi, birliği, beraberliği, kardeşliği ve tarihi değerleriyle örnek kent olduğunu vurguladı. Yılmaz, dünyada, bölgede ve ülkede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

"Türkiye istikrarını ve güvenini devam ettiriyor"

Yaşanan zorlu süreç hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bütün zorluklara rağmen Türkiye çok şükür istikrar abidesi gibi istikrarını, güvenini devam ettiriyor, yoluna devam ediyor. Bunda tabi AK Parti'nin ve kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği ve imzası var. Son zamanlarda da elbette Cumhur İttifakı ile oluşturduğumuz siyasi, güven, istikrar ikliminin de etkisi var. Bu kadar olumsuzluğun dünyada, bölgemizde yaşandığı bir dönemde bir de Türkiye'de liderlik, siyasi iktidar eksikliği olsaydı şu anda nasıl bir durumda olurduk takdire bırakıyorum. Tabi sorunlarımız var, sıkıntılar yaşıyoruz ama bunların hiçbiri aşılamayacak, üstesinden gelinemeyecek sorunlar değil yeter ki doğru bildiğimiz politikaları uygulamaya devam edelim. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginin de eşiğindedir"

Zorlu sürece rağmen Türkiye'nin gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye yüzyıllık birikimi üzerine daha yeni hedefler koyan, teknolojiden kurumsal gelişmelere, altyapıdan üstü yapıya, insan kaynağına çevreden sosyal yaşama, dış ilişkilere varıncaya kadar inşallah daha farklı bir Türkiye göreceğiz. Yaptıklarımızla son 20 yılda Türkiye'yi dünyada alt orta gelir liginden üst orta gelir ligine kadar çıkardık. Yüksek gelirli ülkeler liginin de eşiğindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıllık süreç yüksek gelir ligine çıkacağımız bir süreç olacak. İnsani kalkınma anlamında da en yüksek insani kalkınmışlık vasfımızı daha da pekiştireceğiz. Bu perspektifle gittiğimizde dünyada da çok daha etkili bir güç olarak Türkiye yerini alacak, bölgesinde ve dünyada aktör konumunu daha da kuvvetlendirecek. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, kararlılığımız, istikrarımız çok ve hepsi de çok şükür mevcut. Bütün bu istikrarda, güven ortamında partimizin büyük bir katkısı var." şeklinde konuştu.

"AK Parti belediyeciliği samimi bir belediyeciliktir"

7 Ekim'de yapılacak AK Parti Kongresi'ne ve önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "AK Parti belediyeciliği samimi bir belediyeciliktir, gösteriş, reklam, tanıtım, şöhret belediyeciliği değil. Belediyecilik yaparken başka yerlere gözünü dikip başka hedeflerin peşinde koşma şeklinde bir belediyecilik de değil. Seçimde söz verip onları unutup başka mevzulardan toplumun gözünü boyama belediyeciliği de değildir. AK Parti belediyeciliği samimi belediyecilik, hizmete odaklı, vatandaşın derdiyle dertlenen, vatandaşla iç içe olan bir belediyeciliktir. Bunu daha güçlü şekilde inşallah önümüzdeki seçimlerde yansıtacağız. 7 Ekim'de partimizin genel kongresini yapacağız. İnşallah yerel seçimlere gideceğiz. Orda da inanıyorum ki nasıl genel seçimlerde nasıl halkımız bize güç verdiyse herkesin karnesini en güzel şekilde, vicdanı ve aklıyla değerlendirecek ve gerekli cevabı sandıkta verecektir. Gerçek belediyecilik yapanlarla şov yapanları, reklam peşinde koşanları, başka hedefler için belediyeleri araç olarak kullananları gayet iyi ayırt edeceğine inanıyorum." diye konuştu. - GAZİANTEP