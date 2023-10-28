Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100. yıl coşkusunu yaşarken bugün Gazze için de yüreklerimizin yangınını cümle aleme...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100. yıl coşkusunu yaşarken bugün Gazze için de yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Cumhuriyet'imizin 100. yıl coşkusunu yaşarken bugün Gazze için de yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa