Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı

Samsun'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, diğer sosyal medya hesabında paylaştığı hakaret içeren yazıyı silmemesi nedeniyle yeniden gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden A.İ.'nin (25) sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanı'na hakaret eden yazı paylaştığı tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.İ. dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.İ. mahkemece pazar günleri imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan inceleme sonucu A.İ.'nin sosyal medya hesabı Instagram'da da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ancak gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bu hakaret içeriği yazıyı silmediği tespit edildi. A.İ., savcının talimatı doğrultusunda Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen A.İ., hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN