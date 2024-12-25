Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Genç Gözaltına Alındı

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden A.İ.(25), sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanı'na hakaret eden yazı paylaşınca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.İ. mahkemece pazar günleri imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN