Erdoğan, 241 Subay Mezuniyet Töreninde Konuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün 80'i kardeş ülkelerden 241 subayımızı mezun ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün 80'i kardeş ülkelerden 241 subayımızı mezun ediyoruz. Üniversitemiz güvenlik, strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyli eğitim ve araştırma faaliyetlerinde dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Üniversitemiz başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız

Bu caniyle aynı toplumda yaşıyoruz! Yaptığına inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.