Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli Fatih Emre H. tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit ederek kamu yöneticilerini ve iş insanlarını dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih Emre H. (25), MİT'in SİBER güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sayesinde 17 Ağustos Perşembe günü yakalanmıştı. Öte yandan dolandırıcının yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı GSM hatlarından iş insanlarını aradığı, MİT çalışmaları sayesinde ortaya çıkmıştı.

Soruşturma çevresinde gözaltına alınan 25 yaşındaki şüpheli Fatih Emre H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli hakkında birden fazla yakalama kararı olduğu ve mağdurların hala tespit edilemediği aktarıldı. Fatih Emre H., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL